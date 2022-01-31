Салаху, как и Месси, нужен трофей в сборной. Мане ведет Сенегал к финалу против одноклубника по «Ливерпулю»

В воскресенье полуфиналистами Кубка Африки стали сборные Египта и Сенегала.

Проклятие египетских вратарей

Трудно придумать более сложную сетку плей-офф, чем у Египта. Самая титулованная команда Кубка Африки, выигравшая титул чемпиона континента семь раз, начала игры на вылет, отправив домой звездный Кот-д'Ивуар. Теперь в противостоянии с не знавшими поражений на протяжении 31 матча марокканцами определялось, кто в полуфинале сыграет с хозяином турнира Камеруном.

Карлуш Кейруш, конечно, говорил, что давление дает «Фараонам» вдохновение, только у его команды хватало проблем. Начиная с травмы основного голкипера Эль-Шенави и низкой результативности (2 гола в четырех матчах), и заканчивая повышенным вниманием с Мо Салаху.

La maldici?n del arco de ??#Egipto en la #CAN2021:



?? En octavos contra Costa de Marfil se lesion? Mohamed El Shenawy, el arquero titular.



?? Ahora en cuartos contra Marruecos se lesion? Mohamed Abou Gabal (Gabaski), arquero suplente. Por ahora no quiere ser reemplazado. pic.twitter.com/jVdunINeXO — Histoporte (@histoporte_) January 30, 2022

Перед стартом плей-офф звезде «Ливерпуля» даже пришлось высказаться на эту тему, заявив: «Если вы любите Египет и сборную, вы должны поддерживать команду, а не конкретного игрока. Вы вредите футболисту и заставляете его чувствовать, что он важнее команды, а это неправда. Нет игрока важнее команды, будь то я или кто-то другой».

Но это было обращение к болельщикам и формирующим общественное мнение СМИ, тогда как профессионалы всегда смотрят на игру иначе. Поэтому тренирующий сборную Марокко Вахид Халиходжич, отметив исключительную роль Салаха, делал акцент на опыте соперника и умении египтян контролировать мяч. А к козырям «Атласских львов» отнес бесшабашность его молодых игроков.

То, что помогало защитнику «Уотфорда» Масине с каким-то остервенением сдерживать Салаха в первом тайме, а Хакими — терроризировать своим включениями оборону соперника, что привело к быстрому голу с пенальти. Однако было видно, с каким трудом марокканцы выдерживают усиливающееся с каждой минутой давление.

Оно только выросло после перерыва, когда Кейруш перестроил схему из-за травмы опытного защитника Хегази. И в какой-то момент марокканцы дрогнули, после углового не уследив за подкараулившим отскок Салахом. Но, как показали дальнейшие события, «Атласские львы» слишком увлеклись сохранением минимального преимущества. При равном счете игра снова стала обоюдоострой, хотя без открывшего счет Буфаля с творчеством стало сложнее. А Египет и вовсе потерял второго за турнир вратаря.

Абу Габаль получил травму, спасая команду от казалось бы неминуемого гола, но, дважды получив помощь врачей, он категорически отказывался уходить с поля. В конце концов, голкипер сам попросил замену на пятой минуте овертайма, и в рамку отправился никогда не игравший за национальную команду 23-летний Мохамед Собхи. Все против «Фараонов»?

Да пусть даже так, только у них есть Салах. Человек-оркестр, чей гениальный пас с выводом Трезеге на пустые ворота приблизил Мо к титулу, которого ему не хватает примерно так же, как Месси до минувшего лета не хватало Кубка Америки. Но главный «Фараон» не настолько одержим этой целью, чтобы после финального свистка не постараться поддержать расстроенных соперников, и это, а также смущение, с которым он позволил Трезеге символически начистить ему бутсу, делает Салаха еще более великим и одновременно земным.

Победный резерв Сенегала

Главной темой в преддверии последнего четвертьфинала было состояние здоровья главной сенегальской звезды Мане. Победный гол в ворота Кабо-Верде форвард «Ливерпуля» забил через несколько минут после того, как столкнулся головами с вратарем соперника, и, побывав в нокдауне, вскоре почувствовал себя плохо.

На следующий день в соцсетях «Львов Теранги» появились фото крутящего педали велотренажера футболиста с записью: «Садио в хорошей форме». Только в Англии очень внимательно относятся к сотрясениям мозга, и согласно медицинским протоколам АПЛ Мане в аналогичной ситуации пришлось бы пропустить следующий матч.

Отсюда слухи о том, что «Ливерпуль» попросил свою звезду не выходить в воскресенье на поле, на что в Сенегале тоже реагировали резко. «Все симптомы, которые у него были на поле, исчезли. На рентгене все в норме», — заявил врач сборной Абдурахмана Фдиора. Кроме того, медики общались с коллегами из английского клуба, так что фамилия Мане привычно появилась в стартовом протоколе.

Да и как обойтись без игрока, на счету которого 44 процента голов «Львов Теранги» на трех последних континентальных первенствах (7 из 16)?! Мане же может не только забить сам, но и организовать взятие ворот. Что он и сделал, вспоров оборону соперника идеальным пасом на расстрелявшего ближний угол Дьедиу. У гвинейцев же шансов в атаке практически не было, пока мяч в начале второго тайма не попал в руку Кулибали.

Однако ВАР вмешался в ситуацию, и арбитр за несколько секунд у монитора пришел к выводу, что пенальти случившееся не заслуживает. Но если кого-то такой поворот событий выбил бы из колеи, то здесь эффект получился прямо противоположным. Номинальные гости завелись, и Буйла показал, что и непробиваемого Эдуара Менди можно поставить в тупик, если мгновенно пробить с носка.

Только у экс-капитана, а ныне тренера сенегальцев Алиу Сиссе шикарный выбор игроков. Он может держать в резерве Куяте и Исмаилу Сарра, которого «Львы Теранги» со скандалом вызывали из клуба. «Уотфорд» напирал, что форвард только восстанавливается после травмы, а он в итоге завершил реабилитацию в национальной команде. Впервые сыграл только в воскресенье и поставил эффектную точку на пути в полуфинал, чем Сенегал ограничиваться явно не намерен.

В полуфиналах сыграют:

2 февраля, среда

Буркина-Фасо — Сенегал (22.00)

3 февраля, четверг

Камерун — Египет (22.00)