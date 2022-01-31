Футбол
Другие
Кубок Африки
Статьи
Все материалы Новости Календарь / результаты Таблицы Фото
Видео
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 00:30

Салаху, как и Месси, нужен трофей в сборной. Мане ведет Сенегал к финалу против одноклубника по «Ливерпулю»

Гол и передача Салаха помогли Египту обыграть Марокко, Сенегал победил Экваториальную Гвинею
Андрей Кузичев
Корреспондент
30 января. Яунде. Египет — Марокко — 2:1. Мохамед Салах.
Фото Reuters
30 января. Яунде. Египет — Марокко — 2:1. Мохамед Салах после выход в 1/2 финала Кубка Африки.
Фото Reuters
1/2
В воскресенье полуфиналистами Кубка Африки стали сборные Египта и Сенегала.

Проклятие египетских вратарей

Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Египет
2:1
Марокко
Голы
Буфаль, 7 (0:1), Салах, 53 (1:1), Трезеге, 100 (2:1)
Египет
Абугабаль (Собхи, 96 ) Абдель Монем Камаль Хегази (Трезеге, 46 ) Ашраф (Алаа, 91 ) Эль-Сулейя Эль Фотух Эль-Нени Салах (Хамди, 120+3 ) Мостафа Мохамед (Собхи, 110 ) Мармуш (Сайед, 80 )
Марокко
Буну Хакими Масина Агерд Амрабат Саисс Амалла (Луза, 86) Баркок (Абухляль, 104) Буфаль (Рахими, 66) Эль-Хаддади (Тиссудали, 111) Эн-Несири (Ммаэ, 86)
Предупреждения
Камаль 25, Мостафа Мохамед 78, Ашраф 80, Абдель Монем 105  -  Амалла 34, Хакими 78
Судьи
Ндиай

Трудно придумать более сложную сетку плей-офф, чем у Египта. Самая титулованная команда Кубка Африки, выигравшая титул чемпиона континента семь раз, начала игры на вылет, отправив домой звездный Кот-д'Ивуар. Теперь в противостоянии с не знавшими поражений на протяжении 31 матча марокканцами определялось, кто в полуфинале сыграет с хозяином турнира Камеруном.

Карлуш Кейруш, конечно, говорил, что давление дает «Фараонам» вдохновение, только у его команды хватало проблем. Начиная с травмы основного голкипера Эль-Шенави и низкой результативности (2 гола в четырех матчах), и заканчивая повышенным вниманием с Мо Салаху.

Перед стартом плей-офф звезде «Ливерпуля» даже пришлось высказаться на эту тему, заявив: «Если вы любите Египет и сборную, вы должны поддерживать команду, а не конкретного игрока. Вы вредите футболисту и заставляете его чувствовать, что он важнее команды, а это неправда. Нет игрока важнее команды, будь то я или кто-то другой».

Но это было обращение к болельщикам и формирующим общественное мнение СМИ, тогда как профессионалы всегда смотрят на игру иначе. Поэтому тренирующий сборную Марокко Вахид Халиходжич, отметив исключительную роль Салаха, делал акцент на опыте соперника и умении египтян контролировать мяч. А к козырям «Атласских львов» отнес бесшабашность его молодых игроков.

То, что помогало защитнику «Уотфорда» Масине с каким-то остервенением сдерживать Салаха в первом тайме, а Хакими — терроризировать своим включениями оборону соперника, что привело к быстрому голу с пенальти. Однако было видно, с каким трудом марокканцы выдерживают усиливающееся с каждой минутой давление.

Оно только выросло после перерыва, когда Кейруш перестроил схему из-за травмы опытного защитника Хегази. И в какой-то момент марокканцы дрогнули, после углового не уследив за подкараулившим отскок Салахом. Но, как показали дальнейшие события, «Атласские львы» слишком увлеклись сохранением минимального преимущества. При равном счете игра снова стала обоюдоострой, хотя без открывшего счет Буфаля с творчеством стало сложнее. А Египет и вовсе потерял второго за турнир вратаря.

Абу Габаль получил травму, спасая команду от казалось бы неминуемого гола, но, дважды получив помощь врачей, он категорически отказывался уходить с поля. В конце концов, голкипер сам попросил замену на пятой минуте овертайма, и в рамку отправился никогда не игравший за национальную команду 23-летний Мохамед Собхи. Все против «Фараонов»?

Да пусть даже так, только у них есть Салах. Человек-оркестр, чей гениальный пас с выводом Трезеге на пустые ворота приблизил Мо к титулу, которого ему не хватает примерно так же, как Месси до минувшего лета не хватало Кубка Америки. Но главный «Фараон» не настолько одержим этой целью, чтобы после финального свистка не постараться поддержать расстроенных соперников, и это, а также смущение, с которым он позволил Трезеге символически начистить ему бутсу, делает Салаха еще более великим и одновременно земным.

Победный резерв Сенегала

Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Сенегал
3:1
Экваториальная Гвинея
Голы
Дьедиу, 28 (1:0), Буйла, 57 (1:1), Куяте, 68 (2:1), Сарр, 79 (3:1)
Сенегал
Менди Диалло Сисс Кулибали Сарр Гей Менди Гей (Куяте, 65 ) Диа (Сарр, 58 ) Мане Дьедиу (Дьенг, 65 )
Экваториальная Гвинея
Овоно Нсуэ (Асу, 80) Ндонг Акапо Коко Ороско Мачин (Бальбоа, 85) Ганет (Бикоро, 73) Буйла Сальвадор (Белима, 81) Миранда (Энеме, 82)
Предупреждения
Сисс 9, Гей 18  -  Мачин 36
Судьи
Гомес

Главной темой в преддверии последнего четвертьфинала было состояние здоровья главной сенегальской звезды Мане. Победный гол в ворота Кабо-Верде форвард «Ливерпуля» забил через несколько минут после того, как столкнулся головами с вратарем соперника, и, побывав в нокдауне, вскоре почувствовал себя плохо.

На следующий день в соцсетях «Львов Теранги» появились фото крутящего педали велотренажера футболиста с записью: «Садио в хорошей форме». Только в Англии очень внимательно относятся к сотрясениям мозга, и согласно медицинским протоколам АПЛ Мане в аналогичной ситуации пришлось бы пропустить следующий матч.

Отсюда слухи о том, что «Ливерпуль» попросил свою звезду не выходить в воскресенье на поле, на что в Сенегале тоже реагировали резко. «Все симптомы, которые у него были на поле, исчезли. На рентгене все в норме», — заявил врач сборной Абдурахмана Фдиора. Кроме того, медики общались с коллегами из английского клуба, так что фамилия Мане привычно появилась в стартовом протоколе.

Да и как обойтись без игрока, на счету которого 44 процента голов «Львов Теранги» на трех последних континентальных первенствах (7 из 16)?! Мане же может не только забить сам, но и организовать взятие ворот. Что он и сделал, вспоров оборону соперника идеальным пасом на расстрелявшего ближний угол Дьедиу. У гвинейцев же шансов в атаке практически не было, пока мяч в начале второго тайма не попал в руку Кулибали.

Однако ВАР вмешался в ситуацию, и арбитр за несколько секунд у монитора пришел к выводу, что пенальти случившееся не заслуживает. Но если кого-то такой поворот событий выбил бы из колеи, то здесь эффект получился прямо противоположным. Номинальные гости завелись, и Буйла показал, что и непробиваемого Эдуара Менди можно поставить в тупик, если мгновенно пробить с носка.

Только у экс-капитана, а ныне тренера сенегальцев Алиу Сиссе шикарный выбор игроков. Он может держать в резерве Куяте и Исмаилу Сарра, которого «Львы Теранги» со скандалом вызывали из клуба. «Уотфорд» напирал, что форвард только восстанавливается после травмы, а он в итоге завершил реабилитацию в национальной команде. Впервые сыграл только в воскресенье и поставил эффектную точку на пути в полуфинал, чем Сенегал ограничиваться явно не намерен.

В полуфиналах сыграют:

2 февраля, среда

Буркина-Фасо — Сенегал (22.00)

3 февраля, четверг

Камерун — Египет (22.00)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Мохамед Салах
Садио Мане
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
0
Читайте также
Доход больше, чем у Дзюбы. Сколько денег у теннисиста Медведева и с кем он живет
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Динамовец Нжи — автор самого нелепого промаха Кубка Африки, а «Жеребцы» дарят радость стране после военного переворота
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости