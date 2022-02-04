В африканском финале мечты Салах сразится с Мане, а динамовец Нжи не забил послематчевый пенальти

Вторым финалистом Кубка Африки стала сборная Египта.

Разогрев перед вторым полуфиналом получился серьезным. Так, главному тренеру египтян Карлушу Кейрушу не слишком понравились слова президента федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О, который сравнил предстоящую игру с войной. Португалец посчитал подобное неуместным в свете трагедии, случившейся на стадионе в Олембе перед первым матчем «Неукротимых львов» в плей-офф.

Однако, надо сказать, что на те драматичные события, унесшие жизни восьми погибших в давке болельщиков, хозяева отреагировали правильно. Для начала футболисты сборной приняли решение перечислить семьям погибших и пострадавших свои бонусы за выход в пдей-офф, а потом Это'О пригласил на тренировку камерунской команды родственников жертв трагедии.

Eto'o doing all the right things this tournament???



Victims of the Olembe stampede visited the Indomitable Lions at their training yesterday ahead of their semi final game against #TeamEgypt. Must have been an emotional moment for the players.#AFCONwithJuliet pic.twitter.com/jxVt8SdJeR — Juliet Bawuah (@julietbawuah) February 3, 2022

В футбольном же плане самым неоднозначным получилось высказывание лучшего снайпера турнира Абубакара. С одной стороны, камерунец говорил ожидаемые и банальные вещи вроде готовности поменять титул бомбардира на чемпионский трофей. С другой, из довольно большого интервью по всем новостным лентам разошлась цитата о главной звезде соперника — Мо Салахе.

«Он меня не очень впечатляет. Я говорю это, потому что я честный человек, и у меня есть свой взгляд на вещи. Если бы он меня впечатлил, я бы так и сказал. Он хороший игрок, он много забивает, но он не творит в игре что-то особенное. Конечно, он делает хорошие вещи в АПЛ, потому что он находится в команде, которая была среди лидеров течение многих лет. Он хороший игрок, но не такого уровня, как Мбаппе», — заявил Абубакар.

Возможно, бомбардир проникся словами главного тренера камерунцев Антониу Консейсау, который говорил, что Салах — это футболист, способный изменить игру одним эпизодом, но его команда должна решить эту проблему, найдя баланс между обороной и атакой. И первый тайм в целом прошел по сценарию хозяев, которые явно сделали ставку на активный стартовый отрезок. Однако угловой, завершившийся попаданием Нгаде-Нгаджюи в штангу, так и остался самым ярким эпизодом к перерыву.

Только просчитать абсолютно все в футболе невозможно. Да и как можно предвидеть, что защитник хозяев Толо вдруг отдаст столь авантюрную передачу к собственным воротам, что организует Салаху выход один на один? Однако голкипер Онана просчитал ситуацию со скоростью и эффективностью суперкомпьютера и, выбежав за пределы штрафной, ногой выбил мяч у египетской звезды.

Хотя надо признать: вратарю «Аякса» помог технический огрех Салаха, который вроде бы полностью контролировал ситуацию. Чем не напоминание о знаменитом промахе Игуаина в финале ЧМ-2014, после которого аргентинец даже задумывался об окончании карьеры. Только для того, чтобы проводить с теми историями параллели, требовалось дождаться окончания матча, а для этого не хватило ни основного, ни дополнительного времени. У Египта, который на 90-й минуте лишился удаленного со скамейки Кейруша, это был третий овертайм подряд.

Egypt manager Carlos Queiroz was irate when he was sent off late in the second half ?



He'll miss the AFCON final if Egypt progress. pic.twitter.com/up2Iz5Rp51 — B/R Football (@brfootball) February 3, 2022

А послематчевые пенальти — территория «Фараонов» и персонально голкипера Абу Габаля. Он начинал турнир вторым номером и получил свой шанс в концовке первого матча плей-офф из-за травмы Эль-Шенави. Не доиграл четвертьфинал из-за повреждения, но вернулся, чтобы отразить два 11-метровых и заставить рыдать расставшийся с надеждами на золото Камерун. Промах Нжи после этого принципиального значения уже не имел. Для хозяев это трагедия, зато футбольный мир увидит финал мечты, в котором сойдутся звезды «Ливерпуля» Салах и Мане. В марте им еще предстоит сразиться за путевку на ЧМ-2022, но это будет совсем другая история.