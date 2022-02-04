Сборная Египта является рекордсменом Кубка Африки по количеству побед по пенальти

Сборная Египта переиграла Камерун в полуфинале Кубка Африки. Победитель определился в серии пенальти.

Как сообщает Opta, египетская команда является рекордсменом турнира по количеству побед в серии пенальти. Египтяне выиграли 6 из 7 серий одиннадцатиметровых.

Кроме того, «фараоны» играли в каждом из семи последних полуфинальных матчей Кубка Африки.

6 & 7 — Egypt have won six penalty shootouts at the Africa Cup of Nations, more than any other team in the competition's history. The Pharaohs have progressed from each of their last seven semi-finals matches at this tournament. Experts. #AFCON2021 #TeamEgypt pic.twitter.com/lQ81jBLN7w — OptaJean (@OptaJean) February 3, 2022

В финале сборная Египта встретится с командой Сенегала. Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.