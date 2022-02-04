Сборная Египта является рекордсменом Кубка Африки по количеству побед по пенальти
Сборная Египта переиграла Камерун в полуфинале Кубка Африки. Победитель определился в серии пенальти.
Как сообщает Opta, египетская команда является рекордсменом турнира по количеству побед в серии пенальти. Египтяне выиграли 6 из 7 серий одиннадцатиметровых.
Кроме того, «фараоны» играли в каждом из семи последних полуфинальных матчей Кубка Африки.В финале сборная Египта встретится с командой Сенегала. Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.
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