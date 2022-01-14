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Сегодня, 16:50

Шесть игроков сборной Туниса заразились коронавирусом

Иван Шитик
Корреспондент

Шесть футболистов сборной Туниса сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает ESPN.

Коронавирусом заразились защитники Мохамед Дрэгер, Дилан Бронн и Уссама Хаддади, полузащитник Наим Слити, нападающие Иссам Жебали и Йоанн Тузгар. Все игроки отправились на карантин.

В первом матче группового этапа Кубка африканских наций 12 января Тунис проиграл команде Мали со счетом 0:1. Следующий матч сборная Туниса проведет против команды Мавритании 16 января.

Коронавирус
Сборная Мали по футболу
Сборная Туниса по футболу
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