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Сегодня, 14:15

Клопп прокомментировал травму Салаха, полученную в матче Египта с Ганой

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на травму нападающего Мохамеда Салаха, которую он получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с командой Ганы (2:2). Он отметил, что точной информации пока нет.

«Мы ничего не знаем. Вчера вечером я говорил с ним, ему должны провести дополнительное медобследование. Прямо сейчас этим и занимаются. Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Салах был заменен в конце первого тайма матча с Ганой.

Мохамед Салах
Юрген Клопп
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