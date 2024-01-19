Клопп прокомментировал травму Салаха, полученную в матче Египта с Ганой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на травму нападающего Мохамеда Салаха, которую он получил в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с командой Ганы (2:2). Он отметил, что точной информации пока нет.

«Мы ничего не знаем. Вчера вечером я говорил с ним, ему должны провести дополнительное медобследование. Прямо сейчас этим и занимаются. Вы знаете, что такое травма задней поверхности бедра», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Салах был заменен в конце первого тайма матча с Ганой.