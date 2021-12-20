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Проведение Кубка африканских наций может быть перенесено на осень

21:28
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Проведение Кубка африканских наций может быть перенесено с середины зимы на осень.

«Сейчас европейские клубы понимают, что вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций. Мы считаем, что этот турнир может быть частью большого международного окна и проводиться осенью, а не в январе-феврале. Очень важно донести до оппозиции наши аргументы и вместе разобраться, какое решение будет наилучшим», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино ТАСС.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром Африки среди сборных и проводится раз в два года.

В прошлом году турнир был перенесен на начало 2022 года и пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13252031

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Иван Шитик все материалы автора
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