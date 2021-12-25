Махрез назначен капитаном сборной Алжира на Кубке африканских наций
Тренерский штаб сборной Алжира определился со списком игроков, которые примут участие в Кубке африканских наций.
Капитаном национальной команды стал форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез.
Вратари: Раис М'Боли («Эттифак», Саудовская Аравия), Александр Укиджа («Мец», Франция), Мустафа Зегба («Дамак», Саудовская Аравия);
Защитники: Джамеледдин Бенламри («Катар», Катар), Айсса Манди («Вильяреал», Испания), Мохамед Амин Тугай, Ильес Четти, Абделькадер Бедран (все — «Эсперанс», Тунис), Рами Бенсебайни («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Юсеф Атал («Ницца», Франция), Усин Беньяда («Этуаль дю Сахель», Тунис), Мохамед Реда Халаимия («Беершот», Бельгия), Мехди Тахрат («Аль-Гарафа», Катар);
Полузащитники: Исмаэль Беннасер («Милан», Италия), Рамиз Зерруки («Твенте», Нидерланды), Адем Зорган («Шарлеруа», Бельгия), Харис Белкебла («Брест», Франция), Софиан Фегули («Галатасарай», Турция), Софиан Бендебка («Аль Фатех», Саудовская Аравия);
Нападающие: Рияд Махрез («Манчестер Сити», Англия), Адам Оунас («Наполи», Италия), Юсеф Белаили (без клуба), Саид Бенрахма («Вест Хэм», Англия), Ясин Брахими («Аль Райян», Катар), Фарид Булайя («Мец», Франция), Ислам Слимани («Лион», Франция), Багдад Бунеджах («Аль-Садд», Катар), Мохамед Амин Амура («Лугано», Швейцария).
Сборная Алжира на групповом этапе турнира встретится с Кот-д'Ивуаром, Сьеррой-Леоне и Экваториальной Гвинеей.
Кубок африканских наций пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Алжир — действующий чемпион.
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