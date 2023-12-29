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Сегодня, 20:24

Пользователи в соцсетях удивились фотографии 17-летнего футболиста сборной Камеруна

Виктория Кравченко
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Уилфрид Дуала.
Фото Соцсети

В сборную Камеруна на Кубок африканских наций вызван 17-летний полузащитник Уилфрид Дуала.

В соцсетях болельщики усомнились в возрасте игрока, считая, что на фото он выглядит намного старше. Дуала уже начал лысеть, а на его лице можно заметить морщины.

В соцсети болельщики написали следующее:

«На первом кадре у него номер 17 на футболке. Вы решили, что это его возраст?»

«17 лет ему было 10 лет назад».

«Добро пожаловать в Африку, ребята».

Кубок Африки будет проходить с 13 января до 11 февраля. 15 января сборная Камеруна сыграет с командой Гвинеи, 19-го встретится с Сенегалом.

Сборная Камеруна по футболу
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