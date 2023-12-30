Экс-нападающий ЦСКА Муса вызван в сборную Нигерии на Кубок Африки

Тренерский штаб сборной Нигерии назвал состав на Кубок Африки-2023. Турнир пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий ныне за «Сивасспор», вошел в список из 25 игроков.

Полностью заявка нигерийской команды выглядит следующим образом:

вратари — Стэнли Нвабили, Фрэнсис Узохо, Леке Оджо;

защитники — Уильям Трост-Эконг, Брайт-Осайи Сэмюэл, Ола Айна, Заиду Сануси, Бруно Оньемаечи, Семи Аджайи, Кэлвин Басси, Чидози Авазьем, Кеннет Омеруо;

полузащитники — Вильфрид Ндиди, Рафаэль Ониедика, Джо Арибо, Франк Оньека, Алекс Ивоби;

нападающие — Келечи Ихеаначо, Самуэль Чуквуезе, Мозес Саймон, Адемола Лукман, Виктор Осимхен, Виктор Бонифас, Ахмед Муса, Садик Умар.

Сборная Нигерии сыграет в группе А с командами Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау и Экваториальной Гвинеи.