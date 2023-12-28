Футболиста сборной Гвинеи исключили из команды из-за скандала с пропавшей футболкой Винисиуса

Полузащитник «Аруки» Морлайе Силла не попал в заявку сборной Гвинеи на Кубок африканских наций из-за скандала внутри команды, сообщает Mimi Mefo Info.

По информации источника, 17 июня 25-летний хавбек обменялся футболками с форвардом «Реала» Винисиусом после товарищеского матча между сборными Гвинеи и Бразилии (1:4).

Позже футболка бразильца пропала из раздевалки гвинейцев. Силла обвинил в краже игроков и главного тренера национальной команды, потребовав устроить обыск.

Кубок африканских наций-2023 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Сборная Гвинеи сыграет в одной группе с командами Камеруна, Гамбии и Сенегала.