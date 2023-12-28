Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 19:43

Футболиста сборной Гвинеи исключили из команды из-за скандала с пропавшей футболкой Винисиуса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бразилия — Гвинея.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аруки» Морлайе Силла не попал в заявку сборной Гвинеи на Кубок африканских наций из-за скандала внутри команды, сообщает Mimi Mefo Info.

По информации источника, 17 июня 25-летний хавбек обменялся футболками с форвардом «Реала» Винисиусом после товарищеского матча между сборными Гвинеи и Бразилии (1:4).

Позже футболка бразильца пропала из раздевалки гвинейцев. Силла обвинил в краже игроков и главного тренера национальной команды, потребовав устроить обыск.

Кубок африканских наций-2023 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года. Сборная Гвинеи сыграет в одной группе с командами Камеруна, Гамбии и Сенегала.

Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Гвинеи по футболу
0
Читайте также
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бонгонда из «Спартака» вошел в окончательную заявку ДР Конго на Кубок африканских наций

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости