Нигерия сыграет с Анголой в 1/4 финала Кубка Африки 2 февраля

Нигерия сыграет с Анголой в 1/4 финала Кубка Африки в пятницу, 2 февраля. Игра пройдет на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в Абиджане (Кот-д`Ивуар) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Нигерия — Ангола можно в матч-центре на сайте «СЭ».

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В 1/8 финала нигерийская команда обыграла Камерун — 2:0, а команда Педро Гонсалвеша уверенно победила Намибию со счетом 3:0.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Финал Кубка африканских наций пройдет в Абиджане 11 февраля.