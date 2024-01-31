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31 января, 21:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции матчей и расписание четвертьфиналов

Матчи четвертьфинала Кубка Африки по футболу покажут на Okko
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Кот-д`Ивуара.
Фото Reuters

В ночь на 31 января стали известны все четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр 1/4 финала, которые пройдут в Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями игр турнира в матч-центре «СЭ».

Расписание и трансляции матчей четвертьфинала Кубка Африки по футболу

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Сборная Сенегала является действующим победителем Кубка Африки. В 2022 году команда обыграла Египет в серии пенальти в финале турнира (0:0, пен. 4-2).

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