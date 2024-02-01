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1 февраля, 23:00

ДР Конго — Гвинея: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Африки

ДР Конго сыграет с Гвинеей в Кубке Африки 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Наби Кейта, сборная Гвинеи.
Фото Global Look Press

ДР Конго сыграет с Гвинеей в четвертьфинале Кубка африканских наций в пятницу, 2 февраля. Игра пройдет на стадионе имени Алассана Уаттары в Абиджане (Кот-д`Ивуар). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния ДР Конго — Гвинея можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

В 1/8 финала команда демократической республики обыграла Египет по серии пенальти — 8:7, основное время завершилось со счетом — 1:1. Гвинейская команда победила Экваториальную Гвинею с минимальным счетом 1:0.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Футбол
Сборная Гвинеи по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
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