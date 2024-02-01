ДР Конго сыграет с Гвинеей в четвертьфинале Кубка африканских наций в пятницу, 2 февраля. Игра пройдет на стадионе имени Алассана Уаттары в Абиджане (Кот-д`Ивуар). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния ДР Конго — Гвинея можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

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В 1/8 финала команда демократической республики обыграла Египет по серии пенальти — 8:7, основное время завершилось со счетом — 1:1. Гвинейская команда победила Экваториальную Гвинею с минимальным счетом 1:0.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.