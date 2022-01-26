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Сегодня, 13:53

Салах: «Трофей Кубка Африки был бы наиболее дорог моему сердцу»

Салах заявил, что хочет выиграть Кубок Африки со сборной Египта
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал, что для него будет значить победа в Кубке Африки.

«Я хочу выиграть трофей со сборной Египта, — приводит слова Салаха Sky Sports. — Египет — моя страна, которую я люблю. Трофей Кубка Африки был бы наиболее дорог моему сердцу. Мы были близки к победе в 2017 году, отдали все силы, но нам не повезло и в финале мы проиграл Камеруну. Теперь мы снова здесь, нам нужно бороться, отдать все силы, и я думаю, что мои партнеры по команде думают так же».

26 января сборная Египта сыграет с командой Кот-д'Ивуара в 1/8 финала турнира.

Мохамед Салах
Футбол
Сборная Египта по футболу
ФК Ливерпуль
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