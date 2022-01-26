Хакими разочарован давкой, случившейся на матче Кубка Африки

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими разочарован случившимся на Кубке африканских наций. На стадионе в Камеруне произошла давка болельщиков, жертвами которой стали восемь человек.

«В нашей памяти навсегда останутся восемь человек, погибших вчера на стадионе «Олембе». Футбол сегодня отходит на второй план, несмотря на счастливый день для нашей страны после выхода в четвертьфинал Кубка африканских наций. Покойтесь с миром», — написал Хакими в Twitter.

Eight people who died yesterday at Olembe Stadium will always be in our memory. Football takes a back seat today despite it is happy day for our country after the clasification to quarterfinals of Africa Nations Cup. Rest in peace ??? — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 25, 2022

В понедельник, 24 января, на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций между командами Камеруна и Коморских островов, произошла давка.