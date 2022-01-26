Хакими разочарован давкой, случившейся на матче Кубка Африки
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими разочарован случившимся на Кубке африканских наций. На стадионе в Камеруне произошла давка болельщиков, жертвами которой стали восемь человек.
«В нашей памяти навсегда останутся восемь человек, погибших вчера на стадионе «Олембе». Футбол сегодня отходит на второй план, несмотря на счастливый день для нашей страны после выхода в четвертьфинал Кубка африканских наций. Покойтесь с миром», — написал Хакими в Twitter.
В понедельник, 24 января, на стадионе «Олембе» в столице Камеруна Яунде, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций между командами Камеруна и Коморских островов, произошла давка.
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