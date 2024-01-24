Алжир проиграл Мавритании и не смог выйти в плей-офф Кубка Африки

Сборная Мавритании выиграла у команды Алжира в 3-м туре группового турнира Кубка Африки — 1:0. Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте встречи.

В другой встрече группы D сборная Анголы переиграла Буркина-Фасо — 2:0. Голы забили Мабюлюлю и Зини.

Таким образом, ангольцы и буркинийцы заняли 1-е и 2-е места в группе и вышли в плей-офф, набрав 7 и 4 очка соответственно. Мавританцы стали третьими — 3 очка. Алжирцы не попали в плей-офф, заняв последнюю строчку (2 очка).