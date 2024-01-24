Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 01:18

Алжир проиграл Мавритании и не смог выйти в плей-офф Кубка Африки

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
23 января. Мавритания - Алжир - 1:0.
Фото Reuters

Сборная Мавритании выиграла у команды Алжира в 3-м туре группового турнира Кубка Африки — 1:0. Единственный гол забил защитник Яли Деллаи на 37-й минуте встречи.

В другой встрече группы D сборная Анголы переиграла Буркина-Фасо — 2:0. Голы забили Мабюлюлю и Зини.

Таким образом, ангольцы и буркинийцы заняли 1-е и 2-е места в группе и вышли в плей-офф, набрав 7 и 4 очка соответственно. Мавританцы стали третьими — 3 очка. Алжирцы не попали в плей-офф, заняв последнюю строчку (2 очка).

1
0
Читайте также
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
В Чехии раскрыли сценарий по прекращению конфликта на Украине
Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей
Умер основатель группы Boney M. и автор хита Rasputin Франк Фариан
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в плей-офф Кубка Африки

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости