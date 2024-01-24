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Сегодня, 04:31

Хьютон уволен с поста главного тренера сборной Ганы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Крис Хьютон.
Фото AFP

Федерация футбола Ганы на официальном сайте объявила об увольнении Криса Хьютона с поста главного тренера национальной команды.

«Крис Хьютон немедленно освобожден от обязанностей главного тренера национальной сборной. Исполнительный совет также принял решение уволить весь его штаб. В ближайшие дни будет представлен план развития «Черных звезд», — говорится в заявлении.

Сборная Ганы заняла 3-е место в группе B на Кубке Африки и не смогла выйти в плей-офф.

Игроки сборной Мавритании после победы над Алжиром. Безумие в Африке продолжается. Камерун ворвался в плей-офф за четыре минуты, звездный Алжир унижен футбольным карликом
Футбол
Сборная Ганы по футболу
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