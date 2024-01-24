Хьютон уволен с поста главного тренера сборной Ганы

Федерация футбола Ганы на официальном сайте объявила об увольнении Криса Хьютона с поста главного тренера национальной команды.

«Крис Хьютон немедленно освобожден от обязанностей главного тренера национальной сборной. Исполнительный совет также принял решение уволить весь его штаб. В ближайшие дни будет представлен план развития «Черных звезд», — говорится в заявлении.

Сборная Ганы заняла 3-е место в группе B на Кубке Африки и не смогла выйти в плей-офф.