Хьютон уволен с поста главного тренера сборной Ганы
Федерация футбола Ганы на официальном сайте объявила об увольнении Криса Хьютона с поста главного тренера национальной команды.
«Крис Хьютон немедленно освобожден от обязанностей главного тренера национальной сборной. Исполнительный совет также принял решение уволить весь его штаб. В ближайшие дни будет представлен план развития «Черных звезд», — говорится в заявлении.
Сборная Ганы заняла 3-е место в группе B на Кубке Африки и не смогла выйти в плей-офф.
Новости