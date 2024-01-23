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Сегодня, 21:58

Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в плей-офф Кубка Африки

Виктория Кравченко
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Игроки сборной Камеруна.
Фото Reuters

Сборная Камеруна обыграла Гвинею в матче третьего тура группового этапа Кубка Африки — 3:2. Камерунцы вышли в плей-офф турнира.

У победителей отличились Карл Токо Экамби, Джеймс Гомес Кристофер Ву, забивший решающий гол на 90+1-й минуте.

У хозяев отметились Абли Джаллоу и Омар Колли.

В параллельном матче группы C Сенегал обыграл Гвинею (2:0) и также вышел в плей-офф.

Сенегал стал первым в группе С с 9 очками, Камерун с 4 баллами финишировал вторым. Гвинея заняла третье и вышла в плей-офф, набрав 4 очка.

Гамбия проиграла все три матча на турнире и завершила выступления.

Кубок Африки. Группа C
23 янв, 20:00. Stade de la Paix (Буаке)
Гамбия
2:3
Камерун
Кубок Африки. Группа C
23 янв, 20:00. Charles Konan Banny Stadium (Ямусукро)
Гвинея
0:2
Сенегал

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Сборная Гамбии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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