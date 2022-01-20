Мали, Гамбия и Тунис вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

Завершился третий тур группового турнира Кубка африканских наций в группе F.

Сборная Мали обыграла команду Мавритании (2:0). Гамбия победила Тунис (1:0).

Малийцы набрали семь очков и выиграли группу. У Гамбии столько же очков и второе место. Эти команды вышли в 1/8 финала напрямую.

У Туниса три очка и третья позиция. По рейтингу команд, занявших третье место в группах, тунисцы также вышли в плей-офф. Мавритания завершила турнир с нулем очков и на последнем месте, не сумев продолжить борьбу.