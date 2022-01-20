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20 января, 23:57

Мали, Гамбия и Тунис вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

Евгений Петров
Корреспондент

Завершился третий тур группового турнира Кубка африканских наций в группе F.

Сборная Мали обыграла команду Мавритании (2:0). Гамбия победила Тунис (1:0).

Малийцы набрали семь очков и выиграли группу. У Гамбии столько же очков и второе место. Эти команды вышли в 1/8 финала напрямую.

У Туниса три очка и третья позиция. По рейтингу команд, занявших третье место в группах, тунисцы также вышли в плей-офф. Мавритания завершила турнир с нулем очков и на последнем месте, не сумев продолжить борьбу.

Кубок Африки. Группа F
20 янв, 22:00. Japoma (Дуала)
Мали
2:0
Мавритания
Голы
Айдара, 2 (1:0), Коне, 49 (2:0)
Мали
Сиссако Дьенг Камара Кулибали Синайоко
Мавритания
Ндиайе Карамоко Якуб Лекуэйри Ба
Предупреждения
Биссума 60  -  Абейд 48, Тиам 78
Кубок Африки. Группа F
20 янв, 22:00. Limbe (Лимбе)
Гамбия
1:0
Тунис
Голы
Джаллоу, 90+3 (1:0)
Нереализованный пенальти
Джазири 45
Гамбия
Гайе Колли Гомес Жанье Сонко Сундберг (Турай, 61 ) Мбие (Адамс, 46 ) Янко Бобб Сона (Джаллоу, 46 ) Барроу Барроу
Тунис
Бен Саид Ифа Тальби Абди Матлути (Дрэгер, 57) Кауи (Мсакни, 57) Скири Рафья Слимане Лайдуни Джазири
Предупреждения
Адамс 48  -  Матлути 45
Удаления
Бен Мустафа 45

Сборная Гамбии по футболу
Сборная Мали по футболу
Сборная Туниса по футболу
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