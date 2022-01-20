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Сегодня, 21:09

Алжир уступил Кот-д'Ивуару и вылетел из Кубка Африки

Евгений Петров
Корреспондент
Рияд Махрез.
Фото Twitter

Завершился третий тур в группе Е Кубка африканских наций.

Кот-д'Ивуар обыграл Алжир — 3:1. У победителей отличились Франк Кессье, Ибраим Сангаре и Николя Пепе. У Алжира забил Софьян Бендебка, а Рияд Махрез не реализовал пенальти. Сборная Сьерра-Леоне уступила Экваториальной Гвинее (0:1). Единственныый мяч забил Пабло Ганет.

Ивуарийцы набрали семь очков и выиграли группу. У Экваториальной Гвинеи шесть очков и второе место. Эти команды вышли в плей-офф.

Сборная Сьерра-Леоне с двумя очками стала третьей. По рейтингу третьих мест она в плей-офф не попадает. В 1/8 финала выйдут четыре из шести команд, ставшие третьими в группе. У Алжира одно очко и последнее, четвертое место. Команда также покидает турнир.

Алжир — победитель предыдущего Кубка Африки. В 2019 году команда в финале обыграла Сенегал (1:0).

Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
3:1
Алжир
Голы
Кессье, 22 (1:0), Сангаре, 39 (2:0), Пепе, 54 (3:0), Бендебка, 73 (3:1)
Нереализованный пенальти
Махрез 60
Кот-д`Ивуар
Сангаре Конан Коссуну Дели (Канон, 68 ) Орье (Майга, 68 ) Сери Кессье Сангаре (Дье, 69 ) Градель Пепе (Заа, 85 ) Алле
Алжир
М`Боли Манди Бедран Аталь (Бенайада, 81) Бенсебаини Зерруки Махрез Беннасер (Брахими, 62) Белаили (Булая, 81) Бунеджа (Бендебка, 62) Бенрама (Слимани, 47)
Предупреждения
Орье 12, Дели 12, Майга 72  -  Брахими 78, Булая 84
Кубок Африки. Группа E
20 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Сьерра-Леоне
0:1
Экваториальная Гвинея
Голы
Ганет, 38 (0:1)
Нереализованный пенальти
Камара 85
Сьерра-Леоне
Камара Какай Райт (Каллон, 75 ) Кокер Бангура Камара Куи Думбуя (Буйа Турай, 46 ) Камара Бунду (Камара, 53 ) Камара
Экваториальная Гвинея
Овоно Ндонг Акапо Коко Ороско Бикоро (Буйла, 64) Мачин (Луис Нлаво, 64) Ганет Сальвадор Миранда (Белима, 88) Ганза
Предупреждения
Камара 23, Кокер 71, Райт 71, Куи 77, Буйа Турай 90  -  Акапо 61, Мачин 64, Миранда 76
Удаления
Куи 90 (вторая ж.к)

Сборная Алжира по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
Сборная Сьерра-Леоне по футболу
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