Алжир уступил Кот-д'Ивуару и вылетел из Кубка Африки

Завершился третий тур в группе Е Кубка африканских наций.

Кот-д'Ивуар обыграл Алжир — 3:1. У победителей отличились Франк Кессье, Ибраим Сангаре и Николя Пепе. У Алжира забил Софьян Бендебка, а Рияд Махрез не реализовал пенальти. Сборная Сьерра-Леоне уступила Экваториальной Гвинее (0:1). Единственныый мяч забил Пабло Ганет.

Ивуарийцы набрали семь очков и выиграли группу. У Экваториальной Гвинеи шесть очков и второе место. Эти команды вышли в плей-офф.

Сборная Сьерра-Леоне с двумя очками стала третьей. По рейтингу третьих мест она в плей-офф не попадает. В 1/8 финала выйдут четыре из шести команд, ставшие третьими в группе. У Алжира одно очко и последнее, четвертое место. Команда также покидает турнир.

Алжир — победитель предыдущего Кубка Африки. В 2019 году команда в финале обыграла Сенегал (1:0).