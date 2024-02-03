Сборная Кот-д'Ивуара в дополнительное время обыграла Мали и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сборная Кот-д'Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки в дополнительное время обыграла Мали со счетом 2:1.

В основное время на гол Нене Доргелеса ивуарийцы ответили точным ударом Симона Адингры на 90-й минуте. На 120+2-й минуте Умар Диаките забил победный гол.

На 43-й минуте Одион Коссуну оставил Кот-д'Ивуар вдесятером при счете 0:0. Малиец Адама Траоре не забил пенальти на 16-й минуте.

Кот-д'Ивуар вышел в полуфинал Кубка Африки, где встретится с ДР Конго.