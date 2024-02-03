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3 февраля, 22:46

Сборная Кот-д'Ивуара в дополнительное время обыграла Мали и вышла в полуфинал Кубка Африки

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Кот-д&amp;#039;Ивуара обыграла Мали в дополнительное время — 2:1.
Фото AFP

Сборная Кот-д'Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки в дополнительное время обыграла Мали со счетом 2:1.

В основное время на гол Нене Доргелеса ивуарийцы ответили точным ударом Симона Адингры на 90-й минуте. На 120+2-й минуте Умар Диаките забил победный гол.

На 43-й минуте Одион Коссуну оставил Кот-д'Ивуар вдесятером при счете 0:0. Малиец Адама Траоре не забил пенальти на 16-й минуте.

Кот-д'Ивуар вышел в полуфинал Кубка Африки, где встретится с ДР Конго.

Кубок Африки. 1/4 финала
03 февр, 20:00. Stade de la Paix (Буаке)
Мали
1:2
Кот-д`Ивуар
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Мали по футболу
4
6
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