ЮАР сыграет с Кабо-Верде в рамках 1/4 финала Кубка Африки в субботу, 3 февраля. Игра пройдет на стадионе Чарльза Конана Банни в Ямусукро (Кот-д`Ивуар). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Кабо-Верде — ЮАР можно в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью онлайн-трансляции на платформе Okko Sport.

В 1/8 финала Кубка африканских наций команда Кабо-Верде обыграла Мавританию со счетом 1:0, а сборная ЮАР победила Марокко — 2:0.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу закончится 11 февраля 2024 года.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

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