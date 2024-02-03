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3 февраля, 21:00

Кабо-Верде — ЮАР: смотреть трансляцию матча 1/4 финала Кубка Африки

Матч 1/4 финала Кубка Африки Кабо-Верде — ЮАР пройдет 3 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная ЮАР.
Фото Reuters

ЮАР сыграет с Кабо-Верде в рамках 1/4 финала Кубка Африки в субботу, 3 февраля. Игра пройдет на стадионе Чарльза Конана Банни в Ямусукро (Кот-д`Ивуар). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Кабо-Верде — ЮАР можно в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью онлайн-трансляции на платформе Okko Sport.

В 1/8 финала Кубка африканских наций команда Кабо-Верде обыграла Мавританию со счетом 1:0, а сборная ЮАР победила Марокко — 2:0.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу закончится 11 февраля 2024 года.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko.

Футбол
Сборная ЮАР по футболу
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