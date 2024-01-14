Расписание матчей 14 января и где смотреть трансляции Кубка Африки
Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. «СЭ» публикует расписание второго соревновательного дня, на который запланированы три матча. Время начала — московское.
Расписание Кубка Африки на 14 января
14 января, воскресенье
17.00. Нигерия — Экваториальная Гвинея
Онлайн-трансляция
20.00. Египет — Мозамбик
Онлайн-трансляция
23.00. Гана — Кабо Верде
Онлайн-трансляция
В прямом эфире в России встречи можно посмотреть на онлайн-сервисе Okko Sport (необходимо подключить платную подписку).
Матчи финального турнира примут пять городов Кот-д'Ивуара: Абиджане, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.
Групповой турнир завершится 24 января. Финал Кубка африканских наций пройдет в Абиджане 11 февраля.
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