Нигерия сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей

Нигерия сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей в матче 1-го тура групповой стадии Кубка Африки — 1:1.

На 36-й минуте отличился нападающий гвинейцев Ибан Сальвадор, на 38-й минуте форвард нигерийцев Виктор Осимхен сравнял счет.

Нигерия и Экваториальная Гвинея делят второе место в таблице группы A. Лидером является Кот-д'Ивуар с 3 очками, сборная Гвинеи-Биссау идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка.

Во втором туре Нигерия сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Экваториальная Гвинея встретится с Гвинеей-Биссау. Оба матча пройдут 18 января.