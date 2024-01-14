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Сегодня, 18:57

Нигерия сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Нигерия сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей в матче 1-го тура групповой стадии Кубка Африки — 1:1.

На 36-й минуте отличился нападающий гвинейцев Ибан Сальвадор, на 38-й минуте форвард нигерийцев Виктор Осимхен сравнял счет.

Нигерия и Экваториальная Гвинея делят второе место в таблице группы A. Лидером является Кот-д'Ивуар с 3 очками, сборная Гвинеи-Биссау идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка.

Во втором туре Нигерия сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Экваториальная Гвинея встретится с Гвинеей-Биссау. Оба матча пройдут 18 января.

Кубок Африки. Группа A
14 янв, 17:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Нигерия
1:1
Экваториальная Гвинея

Футбол
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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