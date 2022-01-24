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Сегодня, 23:25

Двойной сейв голкипера сборной Коморских островов. Место в воротах с первых минут занял полевой игрок

Вратарь сборной Коморских игроков дважды отбил опасные удары соперника
Иван Шитик
Корреспондент
Вратарь сборной Коморских островов.
Фото Reuters

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций в воротах сборной Коморских островов против Камеруна начал матч номинально защитник Шакер-Аль-Хадур.

Во втором тайме новоиспеченный голкипер дважды спас свою команду в одной атаке, отразив два сложных удара с убойной дистацнии.

Отметим, что в первом тайме Камеруну удалось забить только один гол в ворота соперника.

Ранее два голкипера Коморских островов Али Ахамада и Мойад Уссейни сдали положительные тесты на коронавирус. Основной вратарь Салим Бен-Буана получил травму на групповом этапе в матче со сборной Ганы.

Сборная Камеруна по футболу
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