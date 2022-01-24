Двойной сейв голкипера сборной Коморских островов. Место в воротах с первых минут занял полевой игрок

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций в воротах сборной Коморских островов против Камеруна начал матч номинально защитник Шакер-Аль-Хадур.

Во втором тайме новоиспеченный голкипер дважды спас свою команду в одной атаке, отразив два сложных удара с убойной дистацнии.

Chaker Alhadhur, ladies and gents...



He's a left back. pic.twitter.com/2tdObTj728 — Joe Crann (@YesWeCrann) January 24, 2022

Отметим, что в первом тайме Камеруну удалось забить только один гол в ворота соперника.

Komorlar'?n kalesini koruyan sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur, kalesine gelen ilk ?uta engel olamad?. pic.twitter.com/UlTunsWIIl — T?mspor (@Haber7_Spor) January 24, 2022

Ранее два голкипера Коморских островов Али Ахамада и Мойад Уссейни сдали положительные тесты на коронавирус. Основной вратарь Салим Бен-Буана получил травму на групповом этапе в матче со сборной Ганы.