Двойной сейв голкипера сборной Коморских островов. Место в воротах с первых минут занял полевой игрок
Вратарь сборной Коморских игроков дважды отбил опасные удары соперника
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций в воротах сборной Коморских островов против Камеруна начал матч номинально защитник Шакер-Аль-Хадур.
Во втором тайме новоиспеченный голкипер дважды спас свою команду в одной атаке, отразив два сложных удара с убойной дистацнии.
Отметим, что в первом тайме Камеруну удалось забить только один гол в ворота соперника.
Ранее два голкипера Коморских островов Али Ахамада и Мойад Уссейни сдали положительные тесты на коронавирус. Основной вратарь Салим Бен-Буана получил травму на групповом этапе в матче со сборной Ганы.
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