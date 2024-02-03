Мали сыграет с Кот-д'Ивуаром в рамках 1/4 финала Кубка Африки в субботу, 3 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Пэ» в Буаке (Кот-д`Ивуар). Начало — 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Мали — Кот-д'Ивуар можно в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью онлайн-трансляции на платформе Okko Sport.

В 1/8 финала сборная Мали обыграла Буркина-Фасо со счетом 2:1, а Кот-д'Ивуар победил Сенегал по серии пенальти — 5:4, основное время закончилось со счетом 1:1.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ». Кубок Африки-2024 по футболу закончится 11 февраля 2024 года.

Кубок Африки по футболу стартовал 13 января и завершится 11 февраля 2024 года. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

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