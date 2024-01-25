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25 января, 23:50

Хавбек сборной Египта Ашур получил сотрясение мозга после попытки сальто на тренировке

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур травмировался на тренировке национальной команды.

25-летний хавбек получил сотрясение мозга после неудачной попытки сделать сальто. Прямо с тренировки игрока отправили в больницу.

«Игрок останется под медицинским наблюдением в больнице в течение 24 часов», — сообщает пресс-служба Федерации футбола Египта.

Сборная Египта вышла в плей-офф Кубка Африки. В 1/8 финала «фараоны» сыграет с ДР Конго 28 января.

Футбол
Сборная Египта по футболу
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