Сборная Марокко обыграла Замбию и с первого места вышла в плей-офф Кубка Африки

Сборная Марокко выиграла у команды Замбии в матче 3-го тура группового турнира Кубка Африки — 1:0. Единственный гол забил экс-полузащитник «Челси» Хаким Зиеш.

В другой встрече сборные ДР Конго и Танзании не выявили победителя, не забив голов — 0:0.

Таким образом, марокканцы с 7 очками заняли первое место в группе F. Команда ДР Конго стала второй — 3 очка, а замбийцы с 2 очками финишировали на третьей строчке и тоже вышли в плей-офф.