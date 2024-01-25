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Сборная Марокко обыграла Замбию и с первого места вышла в плей-офф Кубка Африки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Валид Реграги.
Фото Reuters

Сборная Марокко выиграла у команды Замбии в матче 3-го тура группового турнира Кубка Африки — 1:0. Единственный гол забил экс-полузащитник «Челси» Хаким Зиеш.

Кубок Африки. Группа F
24 янв, 23:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Замбия
0:1
Марокко

В другой встрече сборные ДР Конго и Танзании не выявили победителя, не забив голов — 0:0.

Кубок Африки. Группа F
24 янв, 23:00. Amadou Gon Coulibaly Stadium (Корого)
Танзания
0:0
ДР Конго

Таким образом, марокканцы с 7 очками заняли первое место в группе F. Команда ДР Конго стала второй — 3 очка, а замбийцы с 2 очками финишировали на третьей строчке и тоже вышли в плей-офф.

Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Замбии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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