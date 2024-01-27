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Сегодня, 03:23

Дисквалификация тренера сборной Марокко отменена

Евгений Козинов
Корреспондент
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Валид Реграги.
Фото AFP

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) отменил дисквалификацию главного тренера сборной Марокко Валида Реграги.

48-летний специалист был отстранен на четыре матча после потасовки с защитником сборной ДР Конго Шанселем Мбемба во 2-м туре группового турнира Кубка Африки. Матч, состоявшийся 21 января, завершился ничьей — 1:1.

Таким образом, Реграри сможет руководить марокканской командой с бровки в матче 1/8 финала Кубка Африки против ЮАР. Матч состоится во вторник, 30 января.

Футбол
Сборная Марокко по футболу
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