Дисквалификация тренера сборной Марокко отменена

Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) отменил дисквалификацию главного тренера сборной Марокко Валида Реграги.

48-летний специалист был отстранен на четыре матча после потасовки с защитником сборной ДР Конго Шанселем Мбемба во 2-м туре группового турнира Кубка Африки. Матч, состоявшийся 21 января, завершился ничьей — 1:1.

Таким образом, Реграри сможет руководить марокканской командой с бровки в матче 1/8 финала Кубка Африки против ЮАР. Матч состоится во вторник, 30 января.