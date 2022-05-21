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Сегодня, 03:21

Гассе возглавил сборную Кот-д'Ивуара

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новым главным тренером сборной Кот-д'Ивуара стал французский специалист Жан-Луи Гассе. Федерация футбола страны объявила о подписании контракта с 68-летним французом.

Ивуарийская команда не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2022. В июне ивуарийцы сыграют в квалификации Кубка африканских наций против Замбии (3 июня) и Лесото (9 июня).

С июля 2010 года по июнь 2012 года Гассе был помощником главного тренера сборной Франции Лорана Блана. Также он тренировал «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Бордо».

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