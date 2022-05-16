Жозе Пезейру возглавил сборную Нигерии

Португальский специалист Жозе Пезейру стал главным тренером сборной Нигерии, сообщается на официальном сайте NFF.

Ожидается, что 62-летний португалец начнет руководить командой во время предстоящего тура по США, во время которого трехкратные чемпионы Африки сыграют с Мексикой и Эквадором.

Последним местом работы Пезейру была сборная Венесуэлы, которую он возглавлял с февраля 2020-го по август 2021 года.

Сборная Нигерии не смогла пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, уступив Гане. В 1/8 финала Кубка африканских наций нигерийцы уступили Тунису.