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Сегодня, 02:34

Жозе Пезейру возглавил сборную Нигерии

Сергей Разин
корреспондент
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Жозе Пезейру.
Фото AFP

Португальский специалист Жозе Пезейру стал главным тренером сборной Нигерии, сообщается на официальном сайте NFF.

Ожидается, что 62-летний португалец начнет руководить командой во время предстоящего тура по США, во время которого трехкратные чемпионы Африки сыграют с Мексикой и Эквадором.

Последним местом работы Пезейру была сборная Венесуэлы, которую он возглавлял с февраля 2020-го по август 2021 года.

Сборная Нигерии не смогла пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре, уступив Гане. В 1/8 финала Кубка африканских наций нигерийцы уступили Тунису.

Сборная Нигерии по футболу
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