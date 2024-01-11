Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки
Во время полета в Кот-д'Ивуар на кубок африканских наций со сборной Гамбии произошел неприятный инцидент.
По данным журналиста Сане Маланг в Х, сразу несколько игроков национальной команды потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Это произошло по причине небольшого размера самолета. Пилотам пришлось самолет обратно в Гамбию со всей делегацией на борту.
Двое игроков все еще не отошли от перенесенного потрясения.
Кубок африканских наций стартует 13 февраля.
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