Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки

Во время полета в Кот-д'Ивуар на кубок африканских наций со сборной Гамбии произошел неприятный инцидент.

По данным журналиста Сане Маланг в Х, сразу несколько игроков национальной команды потеряли сознание из-за нехватки кислорода в салоне. Это произошло по причине небольшого размера самолета. Пилотам пришлось самолет обратно в Гамбию со всей делегацией на борту.

Двое игроков все еще не отошли от перенесенного потрясения.

Кубок африканских наций стартует 13 февраля.