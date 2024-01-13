Абубакар может пропустить Кубок Африки из-за травмы на тренировке
Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар получил серьезную травму во время тренировки в пятницу. По информации CFOOT Cameroun, 31-летнему форварду пришлось досрочно закончить тренировку.
Первое медицинское обследование показало, что Абубакар может пропустить весь Кубок Африки-2023.
Сборная Камеруна сыграет в группе C с командами Гвинеи (15 января), Сенегала (19 января) и Гамбии (23 января).
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