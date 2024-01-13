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Сегодня, 02:12

Абубакар может пропустить Кубок Африки из-за травмы на тренировке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Венсан Абубакар.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар получил серьезную травму во время тренировки в пятницу. По информации CFOOT Cameroun, 31-летнему форварду пришлось досрочно закончить тренировку.

Первое медицинское обследование показало, что Абубакар может пропустить весь Кубок Африки-2023.

Сборная Камеруна сыграет в группе C с командами Гвинеи (15 января), Сенегала (19 января) и Гамбии (23 января).

Самюэль Это`О. В Камеруне ополчились на Это'О. Легенду просят уволить с поста президента федерации за узурпацию власти и другие проступки

Венсан Абубакар
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
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