Бывший защитник «Ливерпуля» и эксперт английского ТВ Джейми Каррагер прокомментировал поражение сборной Египта в финале Кубка Африки против Сенегала в серии пенальти.

В серии пенальти сенегальцы победили со счетом 4-2. Форвард египтян Мохамед Салах шел пятым по очереди исполнения пенальти, но не успел нанести удар.

«Вот почему ваш лучший пенальтист никогда не должен идти пятым. Мо Салах не реализовал пенальти за сборную Египта в финале — это безумие. То же самое случилось с Роналду много лет назад в матче Португалии против Испании», — написал Каррагер в Twitter.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. Сенегал мог забить в первом тайме, но Садио Мане не реализовал пенальти. Его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. Это произошло на седьмой минуте.

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций впервые в своей истории. Египет выигрывал турнир семь раз, что является рекордом.