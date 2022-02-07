Сенегал выиграл Кубок африканских наций впервые в своей истории

Победителем Кубка африканских наций стала сборная Сенегала. Команда выиграла турнир впервые в своей истории.

В финале сенегальцы победили команду Египта. Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. В серии пенальти Сенегал выиграл со счетом 4:2.

Для Сенегала это был третий финал. В 2002 году команда уступила Камеруну (0:0, пенальти — 2:3), а в 2019 году — Алжиру (0:1).

Египтяне остаются на первом месте по количеству побед в Кубке Африки. Они выигрывали турнир семь раз.

Кубок африканских наций проходил в Камеруне с 9 января по 6 февраля.