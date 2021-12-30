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Дрогба и Яя Туре приглашены в сборную Кот-д'Ивуара

04:46

Сборная Кот-д'Ивуара приняла решение усилить тренерский штаб перед Кубком Африки. По информации Prom'Ivoire, бывшие игроки Дидье Дрогба и Яя Туре вызваны в команду.

В начале декабря «Ахмат» объявил об уходе из команды Яя Туре, который входил в тренерский штаб грозненцев с июня 2021 года. Иувариец прошел курсы по получению лицензии категории А и готовится к самостоятельной работе.

Дрогба в декабре 2017 года стал амбассадором чемпионата Франции, а в этом году был назначен послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения по вопросам спорта и здоровья.

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Евгений Козинов все материалы автора
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