Дрогба и Яя Туре приглашены в сборную Кот-д'Ивуара

Сборная Кот-д'Ивуара приняла решение усилить тренерский штаб перед Кубком Африки. По информации Prom'Ivoire, бывшие игроки Дидье Дрогба и Яя Туре вызваны в команду.

В начале декабря «Ахмат» объявил об уходе из команды Яя Туре, который входил в тренерский штаб грозненцев с июня 2021 года. Иувариец прошел курсы по получению лицензии категории А и готовится к самостоятельной работе.

Дрогба в декабре 2017 года стал амбассадором чемпионата Франции, а в этом году был назначен послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения по вопросам спорта и здоровья.