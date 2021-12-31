Нападающий «Наполи» Осимхен пропустит Кубок африканских наций. Футболист сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он выступит за сборную Нигерии на Кубке африканских наций, сообщает RMC.
Ближайшие 10 дней Виктор Осимхен проведет дома на самоизоляции.
Кубок африканских наций пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.
В сезоне-2021/22 Осимхен забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 14 матчах за «Наполи».
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