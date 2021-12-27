Игрокам разрешено отложить поездку на Кубок Африки до 3 января

Всем игрокам, принимающим участие в Кубке Африки, было разрешено задержаться в своих клубах вплоть до 3 января, сообщает The Guardian.

Обычно клубы вынуждены отпускать своих игроков на большие международные турниры за две недели до их начала, однако Кубок Африки будет сыгран в разгар европейского сезона.

Учитывая обстоятельства, Африканская конфедерация футбола решила пойти навстречу клубам, которые играют свои матчи в период с 27 декабря по 3 января.

Из-за вспыхнувшей в 2020 году в мире пандемии коронавируса Кубок африканских наций был перенесен на январь 2021 года. Позже турнир был вновь отложен, он запланирован на период с 9 января по 6 февраля 2022 года.