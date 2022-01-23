Буркина-Фасо по пенальти победила Габон и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Буркина-Фасо в 1/8 финала Кубка Африки по пенальти победила команду Габона.

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а серия пенальти — со счетом 7:6.

На 28-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» и Буркина-Фасо Бертран Траоре. Он же не смог реализвать пенальти на 18-й минуте ввстречи. На 90+1-й минуте мяч в свои ворота забил Адама Гуира.

На 67-й минуте Габон остался в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку был удален защитник Сидни Обисса.

В четвертьфинале Буркина-Фасо встретится с победителем матча Нигерия — Тунис.