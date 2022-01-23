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Сегодня, 21:54

Буркина-Фасо по пенальти победила Габон и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная Буркина-Фасо в 1/8 финала Кубка Африки по пенальти победила команду Габона.

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, а серия пенальти — со счетом 7:6.

На 28-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» и Буркина-Фасо Бертран Траоре. Он же не смог реализвать пенальти на 18-й минуте ввстречи. На 90+1-й минуте мяч в свои ворота забил Адама Гуира.

На 67-й минуте Габон остался в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку был удален защитник Сидни Обисса.

В четвертьфинале Буркина-Фасо встретится с победителем матча Нигерия — Тунис.

Кубок Африки. 1/8 финала
23 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Буркина-Фасо
8:7
Габон
Голы
Траоре, 28 (1:0), Гира, 90 (1:1)
Нереализованный пенальти
Траоре 18
Буркина-Фасо
Коффи Яго Тапсоба Уатарра Каборе Туре (Уэдраого, 90 ) Гира Уаттара (Тапсоба, 90 ) Сангаре (Saidou Simpore, 82 ) Траоре (Конате, 82 ) Банде (Саного, 73 )
Габон
Амоном Обисса Экюэль Манга Палюн Обьянг (Н`Гакуту-Япенде, 85) Бийого Поко Мукету-Муссунда (Амека Очанга, 46) Ойоно (Мейе, 50) Канга Бупендза Аллевина (Буанга, 50)
Предупреждения
Гира 9, Туре 22, Каборе 70, Saidou Simpore 88, Конате 90  -  Аллевина 8, Обисса 16, Бупендза 19, Бийого Поко 58, Экюэль Манга 67, Буанга 68, Мфа-Мезюи 90
Удаления
Обисса 67 (вторая ж.к)

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