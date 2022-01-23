Сборная Коморских островов может провести матч на Кубке Африки с полевым игроком в роли вратаря

Сборная Коморских островов столкнулась с серьезными кадровыми проблемами перед матчем с Камеруном в 1/8 финала Кубка Африки, сообщает Sky Sports.

Два вратаря команды — Али Ахамада и Мойад Уссейни — сдали положительные тесты на коронавирусю. Таким образом, у Комор не осталось здоровых вратарей: основной голкипер сборной Салим Бен-Буана получил травму в матче со сборной Ганы.

Согласно регламенту, сборные должны играть, если у них есть не менее 11 игроков с отрицательным тестом на коронавирус. Если среди этих футболистов не будет голкипера, то место в воротах должен занять любой другой игрок.

24 января команда Коморских островов должна встретиться с камерунцами в 1/8 финала турнира.