Златан Ибрагимович: «Мой город! Моя игра! Мои правила!»
16:58
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после дубля в ворота «Лос-Анджелеса» (3:3) громко высказался в своем Twitter несмотря на то, что матч чемпионата MLS завершился вничью. В этом сезоне 37-летний футболист забил 22 мяча в 22 встречах турнира.
— Мой город! Моя игра! Мои правила! — написал Ибрагимович в соцсети.
My city! My game! My rules! pic.twitter.com/g3F9PNTuEV— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) August 26, 2019
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