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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Златан Ибрагимович: «Мой город! Моя игра! Мои правила!»

16:58

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после дубля в ворота «Лос-Анджелеса» (3:3) громко высказался в своем Twitter несмотря на то, что матч чемпионата MLS завершился вничью. В этом сезоне 37-летний футболист забил 22 мяча в 22 встречах турнира.

— Мой город! Моя игра! Мои правила! — написал Ибрагимович в соцсети.

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