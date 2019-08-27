Златан Ибрагимович: «Мой город! Моя игра! Мои правила!»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после дубля в ворота «Лос-Анджелеса» (3:3) громко высказался в своем Twitter несмотря на то, что матч чемпионата MLS завершился вничью. В этом сезоне 37-летний футболист забил 22 мяча в 22 встречах турнира.

— Мой город! Моя игра! Мои правила! — написал Ибрагимович в соцсети.