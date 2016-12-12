Зепп Блаттер: "Инфантино ведет себя неуважительно ко мне"

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер критически отозвался о нынешнем главе организации Джанни Инфантино. По словам 80-летнего швейцарца, Инфантино давно с ним не разговаривал, а его революционные идеи не идут на пользу футболу.

- Инфантино не общается со мной с мая, это просто неуважительно, - цитирует Le Monde Блаттера. - Политика может сильно изменить человека, но ему необязательно плохо говорить о своем предшественнике.

Как мы можем резко сокращать финансирование программ развития, особенно в Африке? Как можно говорить, что нам больше не нужна целевая группа по борьбе с расизмом? Каждые две недели он предлагает новую программу. Например, увеличение числа участников чемпионата мира то до 40, то до 48 команд. Текущая формула с 32 командами вполне хорошая.

Блаттер де-юре возглавлял ФИФА с 1998 по начало 2016 года. В 2015 году он был отстранен от футбола на 6 лет по обвинению в коррупции. Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году.