Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро может возглавить сборную Эквадора. 51-летний специалист уже провел предварительные переговоры с представителями южноамериканской сборной, сообщает Marca.

Бывший защитник «Реала» занимал пост директора Федерации футбола Испании, но возглавил национальную команду пред стартом чемпионата мира-2018. На турнире испанцы вылетели в 1/8 финала, уступив сборной России в серии пенальти.