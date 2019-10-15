Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Йерро может возглавить сборную Эквадора

20:07
Теги:

Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро может возглавить сборную Эквадора. 51-летний специалист уже провел предварительные переговоры с представителями южноамериканской сборной, сообщает Marca.

Бывший защитник «Реала» занимал пост директора Федерации футбола Испании, но возглавил национальную команду пред стартом чемпионата мира-2018. На турнире испанцы вылетели в 1/8 финала, уступив сборной России в серии пенальти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир