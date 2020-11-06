«Вся моя боль не стоила того». Ван Бастен считает, что стоило раньше завершать карьеру

Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен считает, что ему следовало раньше завершить карьеру. Голландец в 30 лет повесил бутсы на гвоздь несмотря на то, что с 20 лет боролся с хронической травмой лодыжки.

— Если бы у меня снова был выбор со всеми знаниями, которые у меня есть сегодня, это того не стоило, — сказал ван Бастен в подкасте BBC Radio 5 Live. — Вся моя боль не стоила того. Моя лодыжка создала так много проблем, это повлияло на мою повседневную жизнь. Но в то время футбол был всей моей жизнью. Теперь я стал старше, у меня была жизнь без футбола. У тебя все еще может быть хорошая жизнь — это больше, чем футбол. Сейчас я бы принял другое решение, если бы у меня был выбор.