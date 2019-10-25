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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ван дер Варт стал победителем девятого дивизиона Дании

25 октября 2019, 23:14

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт стал победителем девятого по силе дивизиона Дании. С лета 2019 года 36-летний хавбек выступает в составе дубля «Эсбьерга» — любительской команды датской серии 4.

«Горжусь командой! Мы только что стали чемпионами серии 4 с «Эсбьергом»! Стареем, но побеждаем», — написал ван дер Варт в Instagram.

Ранее ван дер Варт защищал цвета «Аякса», «Гамбурга», «Реала», «Тоттенхэма» и других. За сборную Голландии он провел 109 игр и забил 25 мячей.

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