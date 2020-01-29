В Китае приостановлено проведение всех спортивных мероприятий до апреля

В Китае в связи с распространением остроинфекционного коронавируса нового типа приостановлено проведение всех спортивных соревнований до апреля 2020 года, сообщает Twitter ситуацинно-кризисного центра МИД России.

#Китай — в связи с распространением остроинфекционного коронавируса нового типа приостановлено проведение всех спортивных соревнований до апреля 2020 года. pic.twitter.com/u188NC4WvS — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) January 23, 2020

31 декабря власти китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй) сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии. На тот момент было зарегистрировано 27 случаев заболевания. Большинство из них связаны с городским рынком морепродуктов, который сейчас закрыт.

К 29 января от пневмонии нового вида умерли 132 человека. Общее число заболевших превысило 6 тысяч человек: большинство — в Китае. Зарегистрированы случаи заболевания и в других странах. Изначально это были пациенты, приехавшие из Китая, но 29 января в Японии зафиксировали первый случай заражения внутри страны.