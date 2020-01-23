В финале Кубка первого президента Бангладеш сыграют Палестина и Бурунди
17:17
Сборные Палестины и Бурунди вышли в финал Золотого Кубка Бангабандху. В полуфинальных играх палестинцы взяли верх над Сейшельскими островами (1:0), а команда Бурунди разгромила хозяев турнира сборную Бангладеш 3:0.
Палестина — действующий победитель турнира, в 2018 году ближневосточная сборная в финале обыграла Таджикистан (0:0, пенальти — 4:3).
Золотой Кубок Бангабандху — традиционный турнир, посвященный борцу за независимость Бангладеш, первому президенту и премьер-министру республики Муджибуру «Бангабандху» Рахману.
Золотой Кубок Бангабандху
1/2 финала
Палестина — Сейшельские острова — 1:0 (0:0)
Бурунди — Бангладеш — 3:0 (2:0)
Финал состоится 25 января.
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