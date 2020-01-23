В финале Кубка первого президента Бангладеш сыграют Палестина и Бурунди

Сборные Палестины и Бурунди вышли в финал Золотого Кубка Бангабандху. В полуфинальных играх палестинцы взяли верх над Сейшельскими островами (1:0), а команда Бурунди разгромила хозяев турнира сборную Бангладеш 3:0.

Палестина — действующий победитель турнира, в 2018 году ближневосточная сборная в финале обыграла Таджикистан (0:0, пенальти — 4:3).

Золотой Кубок Бангабандху — традиционный турнир, посвященный борцу за независимость Бангладеш, первому президенту и премьер-министру республики Муджибуру «Бангабандху» Рахману.

Золотой Кубок Бангабандху

1/2 финала

Палестина — Сейшельские острова — 1:0 (0:0)

Бурунди — Бангладеш — 3:0 (2:0)

Финал состоится 25 января.