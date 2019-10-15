УЕФА поздравил Филимонова с днем рождения и вспомнил двойной сейв с «Интером» в 1998-м. А вы его помните?

УЕФА поздравил бывшего вратаря «Спартака» и сборной России Александра Филимонова с 46-летием и вспомнил его двойной сейв в матче Лиги чемпионов против «Интера» (1:2) в 1998 году.

Филимонов выступал за «Спартак», в составе которого шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился победителем Кубка чемпионов Содружества. Также на протяжении карьеры играл за «Факел», «Текстильщик», киевское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Саламину», «Кубань», ташкентский «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 12 голов, один из них в ворота сборной Украины на 88 минуте, cтоивший национальной команде попадания на чемпионат Европы 2000 года.