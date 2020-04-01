УЕФА намерен продлить контракты всех игроков

УЕФА провел онлайн собрание с представителями 55 национальных федераций касаемо ситуации с пандемией коронавируса и возможности завершить футбольный сезон, информирует AS. По его итогам были приняты ряд решений.

Одно из них касается продления контрактов игроков, чтобы завершить текущий сезон.

Соглашения, которые заканчиваются 30 июня, должны быть продлены. При этом это должно быть сделано для всех игроков, а не только для тех, которых клубы хотят сохранить.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 877 422 человек, умерших — 43 537, выздоровевших — 185 241.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.