Третий еврокубковый турнир будет называться Лига конференций

Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать в сезоне-2021/22. Как сообщает Bild, называться он будет Лига конференций.

В нем будут играть команды, не попавшие в Лигу чемпионов и Лигу Европы. В групповом турнире сыграют 32 команды, поделенные на 8 групп. Победители групп пробьются в 1/8 финала, а занявшие вторые места команды будут соперничать с третьими командами из групп Лиги Европы.

Победитель Лиги конференций получит место в Лиге Европы в следующем сезоне.